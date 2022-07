La mossa di Christine Lagarde, tassi d’interesse alzati di mezzo punto

Con una mossa a sorpresa, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi d’interesse di mezzo punto, rispetto allo 0,25 che circolava negli ultimi giorni. Si tratta del primo rialzo dei tassi negli ultimi 11 anni, vince il fronte dei paesi del Nord. La guerra in Ucraina e, di recente, la crisi di Governo in Italia hanno portato Christine Lagarde verso questa decisione che di certo non mette tutti d’accordo all’interno della BCE.

“Il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno compiere un primo passo più ampio nel percorso di normalizzazione dei tassi ufficiali rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente” riferiscono fonti da Francoforte. L’inflazione resta fuori dal controllo della BCE e della sua politica monetaria. La priorità del board è quella ora di proteggere i Paesi dell’Eurozona, in particolare l’Italia che in questo momento delicato di crisi politica è gravemente esposta a crisi economiche.