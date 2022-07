Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 22 Luglio 2022: Ariete forte

Ariete Domani sarete pieni di forza e vigore. Chi vi sta vicino vi trova intrattabile ma voi sapete bene che state ritrovando la vostra grinta, la capacità di reagire, perfino di arrabbiarvi che vi è mancata a lungo. Quanti Ariete sono stati remissivi negli ultimi mesi? In amore occorre prudenza ora che Venere è in aspetto dissonante.

Toro Domani Luna nel segno vi potrebbe regalare soddisfazioni personali. Da giorni avete ritrovate chiarezza d’intenti, lucidità e determinazione da risultare drastico in alcune decisioni. Sfruttate queste stelle per chiarire anche in amore, se la vostra relazione ha problemi ancora irrisolti.

Gemelli Domani dovreste iniziare a fare programmi particolari per il prossimo fine settimana perché si prospetta molto intrigante. Con Giove in buon aspetto potrete superare anche eventuali difficoltà legali e burocratiche entro fine dell’anno.

Cancro Domani sarà un’altra giornata buona e le tensioni vissute nei primi giorni della settimana saranno ormai alle vostre spalle. E’ il momento giusto per trovare nella relazione quel conforto che vi è mancato finora e ricaricarvi dopo un periodo molto pesante.

Leone Domani sarà un’altra giornata nervosa, per cola di questa Luna in quadratura. Meglio stare alla larga dai seccatori. Cercate di avere pazienza, anche se siete convinti di aver ricevuto uno sgambetto nel lavoro. Aspettate con fiducia e vedrete che verrete ripagati. Qualcuno ha già avuto un riscontro positivo nei mesi scorsi. In amore la fine di Luglio e Agosto potrebbero riservarvi sorprese inaspettate.

Vergine Giornata interessante domani e voi sarete dotati di stragrande capacità di azione e di fare progetti. In amore questo periodo potete perfino risolvere molti problemi nello stesso tempo, impicci creati da altre persone. Prudenza in amore perché il lavoro può portarvi a trascurare il vostro rapporto di coppia.

Bilancia Domani finalmente vi sentite meglio, liberi dalle tensioni provate nei giorni passati. Sono molti i nati Bilancia che dalla scorsa Primavera si portano dietro problemi personali o pratici. Anche a costo di passare per superficiale agli occhi degli altri, partner incluso. Occhio ai rapporti con Scorpione e Toro.

Scorpione Domani sarà una giornata piuttosto faticosa, per colpa di una Luna opposta. Fate molta attenzione, non sovraccaricate di impegni. In amore chi è single rischia di vedere sfumate molte occasioni, perché non riesce a liberarsi della sua diffidenza. Se state frequentando Toro, dovrete usare cautela o rischiare qualche discussione.

Sagittario Domani potrete contare ancora su una bella carica di energia. Se avete qualche problema, cercate di affrontarlo entro domani sera. Sabato e domenica saranno due giornate nervose, caratterizzate da una Luna storta. Favoriti i nuovi incontri e le nuove storie, potete contare su Venere benevola.

Capricorno Domani avrete un cielo interessante che però non riuscirà a liberarvi da quella agitazione che vi affligge da tempo. Cercate di trovare soluzioni efficaci alle difficoltà lavorative o personali. Approfittate del weekend per ritagliare tempo da dedicare agli affetti. In amore evitate di prendere decisioni drastiche.

Acquario Domani dovrete usare estrema cautela, fare lo stretto indispensabile se possibile. A volte avete la convinzione che chi vi sta accanto sia un ostacolo ai vostri sogni. Perché non prendere in mano un nuovo progetto, magari aiutati da persone positive? Weekend molto promettente!