La Polizia Stradale incontra 200 alunni dell’Istituto Giustino Fortunato di Angri per parlare di Guida sicura

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento organizzati presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Angri, il 21 gennaio, personale della Polizia Stradale di Salerno ha partecipato a un incontro formativo sui temi della sicurezza stradale con circa 200 alunni delle classi quinte.

Nel corso della manifestazione i giovani hanno assistito, con grande interesse, ad una lezione in aula, nel corso della quale il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno ha illustrato loro i comportamenti di guida sicura, sensibilizzandoli sugli effetti di alcool, droga e distrazione sull’incidentalità stradale, sull’indispensabile utilizzo dei sistemi di sicurezza passivi, in primo luogo cinture e caschi, sulle condotte da tenere e da evitare sulle strade per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità e sulle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Strada.

La sensibilizzazione

L’incontro è proseguito nel piazzale esterno dell’istituto scolastico con la visita al Pullman Azzurro, a bordo del quale i ragazzi hanno potuto sperimentare un simulatore di guida, e assistere alla proiezione di filmati e cortometraggi che illustrano le tragiche conseguenze degli incidenti stradali. Grazie al tappeto esperienziale, i partecipanti, ormai prossimi al conseguimento della patente di guida, con l’aiuto dei poliziotti della Polizia Stradale, hanno affrontato un percorso “ad ostacoli”, con speciali occhiali che simulano l’alterazione determinata dallo stato di ebbrezza alcoolica o conseguenti all’uso di sostanze stupefacenti.

Grande entusiasmo anche per la Lamborghini utilizzata dalla Polizia Stradale per il trasporto urgente di organi e sangue su tutto il territorio nazionale.