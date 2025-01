Avanti un altro, intervista esclusiva alla “Hostess” Greta Cianfano

di Riccardo Manfredelli

La madre è una Hostess di volo nella realtà, Greta Cianfano la interpreta nel salottino di Avanti un altro ma, dice, “Sul futuro rimango coi piedi per terra”

Sulle orme di sua madre, Greta Cianfano è per il secondo anno consecutivo la Hostess di volo del salottino di Avanti un altro, tornato in onda lo scorso lunedì 20 gennaio 2025 alle 18.45 su Canale 5. La incontriamo dietro le quinte pronta ad immergersi in una nuova, intensa giornata di registrazioni.

Greta, portaci nella tua giornata tipo durante le registrazioni…

Arrivo agli studi la mattina presto per il classico trucco e parrucco. Poi nel pomeriggio, dopo pranzo, si inizia a registrare. Di solito registriamo due puntate per volta e anche quest’anno siamo quasi arrivati alla fine. Cosa faccio nel mio tempo libero? Cose normali: mi piace prendermi cura di me, ed è per questo che mi alleno quasi tutti i giorni, così da potermi concedere qualche cenetta fuori in più.

Che esperienza è Avanti un altro?

Molto bella. Quella di Avanti un altro è proprio una grande famiglia, divertente, in cui io mi sono sentita subito accolta, a casa.

La Hostess è “esperta” di Geografia. E tu, che studentessa sei stata?

In realtà alle Superiori ero una secchiona. Non perché mi piacesse particolarmente studiare ma perché, per carattere, sono da sempre abituata a far bene, al meglio delle mie possibilità, quello che devo fare. Ho avuto poi la fortuna di poter scegliere una scuola che mi piaceva, il Liceo Classico con indirizzo coreutico (frequentato presso il prestigioso Convitto Nazionale di Roma, ndr.) che tra le materie ne aveva anche di pratiche, quelle in cui andavo meglio, come Danza Classica e Danza Moderna, oltre a discipline che mi hanno sempre affascinata come Storia della Musica e Storia della Danza.

Un’altra tua grande passione sono i viaggi…

Assolutamente sì. Sarà perché sono praticamente cresciuta su un aereo poiché mio padre è un pilota e mia madre un’assistente di volo.

Quando si dice “i casi della vita”…

Il mio primo viaggio l’ho fatto da piccolina, ma quello che più mi ha allargato gli orizzonti è stato senz’altro quando sono andata a studiare danza a New York per un anno, appena maggiorenne. New York è una città incredibile, come incredibile è stato poterla vivere quando fino al giorno prima l’avevo vista e sognata solo nei film, ti fa pensare che ogni sogno sia possibile.

Il viaggio dei sogni, allora?

Il mondo è grande e i sogni sono tanti (sorride, ndr.) So solo che voglio recuperare tutto il tempo che il Covid ci ha sottratto… Devo proprio scegliere una meta? Allora punto sull’Australia!

E dal punto di vista professionale, cosa ti auguri?

Nonostante io sia una che nella vita ha volato tanto, rimango con i piedi per terra. Ho cominciato a studiare recitazione, magari mi si apre qualche porta anche al cinema. E intanto continuo a fare spettacoli di danza, non solo in Italia. Sono una persona molto curiosa, mi piace darmi da fare e non adagiarmi sugli allori. E anche come artista mi piacerebbe potermi esprimere a trecentosessanta gradi.

Sei innamorata?

Mi sono ripromessa di mantenere privata la mia vita sentimentale. L’unica cosa che posso dirti è che sto bene.