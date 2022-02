La Rappresentante di Lista: due new entry nell’album “MY MAMMA”

La Rappresentante di Lista è una sorpresa continua: a meno di una settimana dalla partecipazione alla 72sima edizione del Festival di Sanremo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “MY MAMMA CIAO CIAO EDITION”. Di conseguenza “My Mamma”, l’album uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare” si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

“Ciao Ciao”: il significato del brano de La rappresentante di Lista

“CIAO CIAO” è entrato al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk ed è al 2° posto della classifica radio Earone. Il brano è energico, scoppiettante e pieno di vita e non è altro che il racconto della fine del mondo descritta da LRDL. Tutto è in totale disordine, tra enfasi, voglia di vivere, crisi interiori e sociali. Vi è una continua contrapposizione tra corpo e mente, tra ironia e veridicità.

“Be My Baby”: una canzone che non si dimentica

Veronica Lucchesi, a tal proposito, racconta:

“Be my baby è una canzone che non si dimentica. Ha fatto sognare negli anni ‘60, ha travolto me bambina negli anni ‘90, è la canzone con uno dei ritornelli più belli del repertorio mondiale. L’abbiamo scelta quasi immediatamente perché brillerà per sempre nei nostri ricordi e dopo la scomparsa di Ronnie Spector, nome d’arte di Veronica Yvette Bennett, ancora di più vogliamo ricordare questa stella nel firmamento della musica”.

Dario Mangiaracina precisa:

“Ovviamente volevamo tenere la melodia originale ma catapultarla nel 2022, così a dare un altro passo alla ritmica ci ha pensato Cosmo col suo potente universo sonoro. A completare il brano con l’iconica immagine delle tre Ronettes siamo felicissimy di avere avuto con noi due cantanti d’eccezione, la vulcanica Margherita Vicario e la talentuosa Ginevra”.

La Rappresentante di Lista – Date del “MY MAMMA TOUR CLUB 2022”:

09 novembre 2022 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia (recupero del 22 marzo 2022)

10 novembre 2022 Padova – Hall (recupero del 23 marzo 2022)

11 novembre 2022 Bologna – Estragon (recupero del 29 marzo 2022)

16 novembre 2022 Roma – Atlantico Live! (recupero del 17 marzo 2022)

21 novembre 2022 Milano – Fabrique (recupero del 05 aprile 2022)

22 novembre 2022 Firenze – TuscanyHall (recupero del 30 marzo 2022)

23 novembre 2022 Napoli – Casa Della Musica (recupero del 18 marzo 2022)