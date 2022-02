Oroscopo di Paolo Fox Domenica 13 Febbraio 2022: Toro paziente

Ariete L’Ariete anche oggi sente che c’è un po’ di agitazione; se lavorate in queste giornate comunque avete a che fare con le persone che non tollerate, potreste sentirvi un po’ sotto le pressione. Magari oggi anche non volendo rischiate di mandare a quel paese qualcuno. Diciamo che è una giornata che pone qualche limite e che potrebbe portare anche qualche disagio da superare già a partire da lunedì.

Toro Il Toro in questa domenica deve riuscire ad amare con grande trasporto. Speriamo che ci sia la persona giusta al vostro fianco. Ricordiamo che il Toro è un segno molto paziente quindi nei casi in cui ci sia un problema d’amore, ancora fino alla prima prima settimana di Marzo avremo delle stelle di tenuta, comprensive. Poi però potrebbe deflagrare una crisi, quindi è molto importante per le coppie che hanno qualche dubbio risolverlo subito!

Gemelli I Gemelli vedono il futuro in maniera un po’ contrastata per quanto riguarda alcuni rapporti di lavoro. Non tanto perché si desidera cambiare quanto perché adesso non ci sono i referenti giusti con cui parlare. Ad esempio se volete discutere di un accordo di un contratto non potete farlo ma lo potrete fare da Maggio. Questa domenica è protetta, le stelle aiutano i rapporti anche quelli più occasionali.

Cancro Il segno del Cancro, più ci avviciniamo a Marzo e più riuscirà a farsi una ragione se ci sono stati dei problemi o delle difficoltà. Avere Mercurio e Venere in opposizione non rappresenta per forza una crisi ma certamente un cambio di visione della vita; per cui voi stessi dovreste notare che alcune cose che per voi erano vitali l’anno scorso ora non lo sono più. Magari anche alcune persone o riferimenti sono tramontati.

Leone Il Leone può vivere una domenica libera in amore; ci vuole tanta pazienza per riuscire a capire le persone che vi stanno attorno. Ricordando che se c’è una storia che non funziona probabilmente sarà il mese di Marzo a metterla a margine della vostra vita. Spesso vi piacciono le persone eccentriche fuori dalla norma perché adorate apparire o fare cose non convenzionali. Non volete stare accanto a qualcuno che è un po’ troppo convenzionale o anonimo, però attenzione perché persone un po’ strambe sono quelle che poi nella vita vi possono anche spiazzare, non sempre certe sorprese sono gradite.

Vergine Per il segno della Vergine, dopo una parte centrale di settimana pesante, ecco che arriva una domenica utile, utile per i rapporti, per i legami ma anche per cercare di risvegliare un po’ di serenità. Mercurio in aspetto valido! Attenzione alle dispute per un contratto non tanto adesso quanto nel mese di Marzo e Aprile. Forse vorrete qualcosa di più ma attenzione anche in alcuni rapporti di lavoro che in questo periodo stanno vivendo un forte rallentamento!

Bilancia Bilancia pensierosa. Dobbiamo dire che questo atteggiamento un po’ agitato lo state avendo da venerdì sera e alcune persone potrebbero anche aiutarvi. La Bilancia è pronta a cambiare ma ha bisogno di tempo per assimilare le novità e anche riuscire a vivere una trasformazioni in questo momento non è facile. Pesa la vita sociale e la pesantezza degli ultimi tempi!

Scorpione Ci auguriamo che da ieri ci sia la persona giusta al fianco perché questa è una domenica che permette di sentire battere forte il cuore, che potrebbe anche regalare un incontro speciale. Non ci dimentichiamo che non tutti vogliono l’amore per la vita; soprattutto i giovani vogliono fare delle esperienze e basta. E’ una domenica intrigante, attenzione alle persone che incontrate, novità!

Sagittario Per il Sagittario possiamo già dire che l’inizio della prossima settimana sarà molto valido. Avere Saturno favorevole significa non solo avere una grande idea del proprio futuro ma anche riuscire a gestire la propria vita in maniera più responsabile. Ora bisogna solo avere il partner al fianco, quello giusto, quello che non vi esaspera, che non è pessimista, perché in questo caso potreste ribellarvi e addirittura scappare via.

Capricorno Siete pensierosi da venerdì sera, voi che di solito reagite con molta fermezza alle provocazioni della vita. Ora siete un pochino interdetti o semplicemente più critici nei confronti di voi stessi e degli altri. Sarà che entro Aprile dovete fare una scelta di lavoro importante, che magari sentite di non avere un terreno solido sotto i piedi, ma è davvero così? Potete riuscire a superare molti fastidi ma in questi giorni anche in amore avreste bisogno di più serenità.

Acquario L’Acquario può contare su un Marzo che vedrà Venere entrare nel segno e stabilizzare l’umore. Dicevamo ieri che gli Acquario di recente cambiano spesso idea. Un giorno vogliono una cosa il giorno dopo ne vogliono un’altra. E’ importante dedicarsi a qualcosa di nuovo, molti già stanno pensando che vorrebbero portare altrove la propria esperienza; nonostante i cambiamenti positivi recenti per le persone che vi circondano è spesso un po’ difficile capirvi.