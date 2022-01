La Salernitana alza la manita: Sabatini scatenato sul mercato!

L’orologio non accenna a fermarsi. Mancano meno di 4 giorni alla chiusura del calciomercato di riparazione e la società Salernitana è concentrata come non mai sulla sua campagna acquisti. Sono tante le idee e le possibilità venute fuori negli ultimi giorni, possibili trattative confermate e non, per giocatori che potrebbero risollevare una piazza. Sabatini, nuovo DS granata assunto da appena due settimane. si sta impegnando per completare un organico povero in ogni reparto.

L’ultima trattiva sfumata, quella che prevedeva l’arrivo a Salerno di Diego Costa, non ha scoraggiato il club. Anzi, l’esito negativo ha invogliato la Salernitana a cercare di aggiustare ancora più il tiro. Sabatini infatti ha lavorato nel corso di questi giorni ad una autentica manita di nuovi acquisti, con un giocatore per reparto. Ricostruiamo insieme le idee della dirigenza granata e i suoi possibili passaggi futuri (se non prossimi).

Una difesa da sistemare

Partiamo dalla difesa, dove gli interpreti attualmente in rosa hanno parecchio deluso nella prima parte di campionato. Confermando la difesa a tre di Castori, la difficoltà riscontrata tra i centrali di difesa è stata evidente. Privi anche di un portiere che desse tranquillità al reparto, la Salernitana si è vista subire piogge di gol sin dalla prima giornata di campionato. L’arrivo di Gagliolo in estate non ha portato la sicurezza e l’esperienza che la società si aspettava da lui.

Per questo Sabatini ha deciso di apportare modifiche al reparto difensivo. Non a caso il primo acquisto ufficiale in prima squadra della nuova era Iervolino è stato proprio Luigi Sepe, portiere ex Napoli prelevato dal Parma. Con lui Colantuono avrà sicuramente molte certezze in più, considerando la lunga esperienza in Serie A del classe ’91.

Ufficializzato l’estremo difensore, il DS granata sta adesso lavorando per arrivare anche al centrale Federico Fazio, veterano argentino della Roma. Con un leader come lui, la linea difensiva della Salernitana acquisterebbe consapevolezza e concentrazione sul match, valori che sono mancati tantissimo ai campani. La trattativa pare essere alle battute decisive, con il giocatore ormai convinto a sposare il nuovo progetto tecnico.

Nuova fantasia a centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo invece, probabilmente il reparto più povero dell’intera rosa, la Salernitana si sta muovendo molto bene. Se le prime giornate hanno dimostrato l’assenza di giocatori di qualità all’interno dell’organico granata, Sabatini ha recepito immediatamente il messaggio ed è pronto a porre rimedio. Sulla fascia destra serviva prendere un giocatore che fosse in grado di dare più garanzie rispetto a quelle offerte da Kechrida e Zortea. Per questo la società ha deciso di puntare sul giovane Pasquale Mazzocchi, terzino destro ormai ex Venezia. Con i lagunari, Mazzocchi era finito ai margini delle gerarchie, e Sabatini vedendo la situazione ha subito colto l’occasione.

Per la mediana invece la fisicità espressa dai vari Mamadou e Lassana Coulibaly, insieme e a Di Tacchio ed Obi, non hanno aiutato la squadra granata ad ottenere i punti sperati. Il solo e discontinuo Kastanos messo sulla trequarti invece ha fatto capire come alla Salernitana servisse un giocatore di maggior esperienza, pronto ad inventarsi la giocata. Per questo motivo la società è tutt’ora impegnata con la chiusura di due nuovi acquisti: il promettente Emil Bohinen dal CSKA Mosca e Simone Verdi del Torino. Il primo è una mezzala che ha già mostrato le sue qualità in Russia, il secondo è un giocatore dall’enorme talento che cerca solo lo spazio necessario per ritrovarsi. I campani sono pronti a puntare su di loro per rialzarsi.

Le nuova speranze brasiliane

Mentre le trattative discusse prima sono operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo, ce ne sono altre che vedono la Salernitana impegnata su più tavoli. Sempre per il discorso attaccanti, sfumato Diego Costa, sono diversi i nomi fatti al suo posto: Eder, Nsame, Zarate. Nelle ultime ore però, pare che ci sia un nome più forte di tutti gli altri su cui Sabatini sembra ormai aver messo gli occhi. Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe essere l’attaccante su cui puntare per i granata, ora che con l’arrivo di Vlahovic alla Juventus lo spazio per il giovane brasiliano potrebbe essere ancora più ridotto.

E sempre in ottica verdeoro, nelle ultime ore non si fa che accostare la società di Iervolino all’acquisto del 22enne Ederson, centrocampista in forza al Fortaleza. Il giovane brasiliano ha già avuto modo di avere una discreta partecipazione nel massimo campionato sudamericano, collezionando in appena tre stagioni da professionista 105 presenze in campionato. Attualmente il suo cartellino è di proprietà del Corinthians, perciò la Salernitana avrebbe intenzione di sostituirsi al Fortaleza per il prestito del giocatore. Staremo a vedere se anche questa nuova promessa potrebbe dare una mano al sogno dei tifosi di centrare la salvezza.