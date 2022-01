Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 28 gennaio

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 143.898 su 1.051.288 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 378 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -15, mentre quelli ordinari a -57. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 181.594.

L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala l’indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza dei nuovi contagi è infatti pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa settimana), anche l’Rt si abbassa a 0,97 rispetto alla settimana precedente dove era pari a 1,31.

Diminuisce il numero dei posti letto occupati per Covid nei reparti di terapia intensiva ed in quelli ordinari.

Questa settimana, l’occupazione delle terapie intensive a livello nazionale raggiunge infatti il 16,7% (contro il valore del 17,3% della scorsa settimana).

L’occupazione a livello nazionale dei reparti ordinari raggiunge invece il valore del 30,4% (rispetto al 31,6% della settimana precedente). “Diverse Regioni e Province autonome hanno segnalato ritardi nell’inserimento dei dati del flusso individuale e non si può escludere che tali valori possano essere sottostimati”. Rimane stabile il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione (652.401 vs 658.168 della settimana precedente).