Grave Giuliano Ferrara, ricoverato in ospedale dopo un infarto

Gravi le condizioni del giornalista Giuliano Ferrara che nella serata del 27 gennaio è stato stroncato da un infarto, a confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara restano comunque molto gravi, il gioranlista resta dunque ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Classe ’52 Giuliano Ferrara è oggi noto all’opinione pubblica come fondatore de Il Foglio. Giornalismo e politica le sue grandi passioni, nei primi anni è stato un «contestatore sessantottino». I fatti del tempo e la sua verve lo portano a miloitare nelle file del Partito Comunista torinese dagli anni ’70.

Tra il 1989 e il 1994 Ferrara è stato europarlamentare per il Psi, mentre nel 94-95 ha ricoperto il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento del primo Governo Berlusconi (1994-1995). Candidato per Forza Italia e la Casa delle Libertà alle elezioni politiche suppletive per il Senato del 9 novembre 1997, venne sconfitto dall’ex-pm simbolo di Mani pulite, Antonio Di Pietro, candidato dell’Ulivo.

Ha condotto diversi programmi televisivi. L’esordio nel 1987 con il programma Linea Rovente, trasmesso su Rai 3. Poi ha lavorato a Rai 2 (Il testimone), Canale 5 (Radio Londra), Italia 1 (L’Istruttoria) e La7 (Otto e mezzo).