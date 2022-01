Incastrati: Netflix ha confermato l’arrivo della seconda stagione

La domanda che ci tormenta è la seguente: Chi ha incastrato Salvo e Valentino? Il finale della prima stagione di Incastrati ci aveva lasciato con il fiato sospeso ma, fortunatamente, Netflix ha appena comunicato che il crime comedy ambientato in Sicilia tornerà in streaming con una seconda stagione.

A comunicarlo ufficialmente sono stati gli stessi Ficarra e Picone, registi, autori e protagonisti della serie.

Di che cosa parla Incastrati? Cosa sappiamo sulla seconda stagione?

Incastrati è arrivata, in streaming, su Netflix lo scorso primo gennaio ed ha messo in scena, in modo sapientemente ironico, un crimine. Al centro della storia ci sono due tecnici (Ficarra e Picone) che riparano elettrodomestici e che sono anche amici e cognati. Un bel giorno rimangono, loro malgrado. coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del delitto, i due si mettono sempre più nei guai fino a ritrovarsi, faccia a faccia, con la mafia. La lavorazione della seconda stagione è già iniziata. Secondo Netflix, nei nuovi episodi i due amici dovranno continuare a barcamenarsi tra misteri, equivoci e situazioni paradossali.

La serie: i riconoscimenti e l’entusiasmo del pubblico

La serie ha subito appassionato il pubblico italiano rimanendo nella Top 10 delle serie più popolari sulla piattaforma per tre settimane. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione, grazie all’abile talento degli attori e dei produttori.

Il cast

Prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Confermato il cast principale: oltre ai due protagonisti, torneranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).