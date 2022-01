Oroscopo di Paolo Fox Sabato 29 Gennaio 2022: Acquario forte

Ariete

Siete un po’ turbati forse per le troppe cose da fare. Quelli che hanno una famiglia sono piuttosto preoccupati perché devono tenere testa a diverse preoccupazioni. Comunque, piano piano ci saranno novità: già dal 20 il Sole non è più contrario. Sarete per questo più positivi e ottimisti e tra l’altro potreste avere già ricevuto una buona notizia. In questo fine settimana non fate passi falsi e le ore piccole.