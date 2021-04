Alcune scene della versione live action de La Sirenetta verranno girata in Italia, ecco tutte le news

Ebbene sì. Nell’era dei remake e delle versioni live action, questa volta è il turno de La Sirenetta, il cartone animato targato Disney che ha fatto sognare le bambine di tutto il mondo circa un trentennio fa. Inoltre, per l’adattamento in carne ed ossa del lungometraggio, la location scelta per alcune scene è proprio il nostro Bel Paese. La troupe, proveniente dai Pinewood Studios di Londra, dovrebbe infatti raggiungere la Sardegna, nota in tutto il mondo per le sue acque limpide e le sue spiagge dorate, per continuare le riprese. La località precisa è Santa Teresa di Gallura, nella parte nord dell’isola italiana.

Potrebbe interessarti:

Le prime scene, secondo alcune fonti, verranno girate all’inizio dell’estate, con l’impiego di 300 persone locali, che lavoreranno sul set per circa 3 mesi. Secondo un’altra indiscrezione, alcuni membri della troupe stanno già studiando a fondo la zona scelta, per selezionare le location perfette in cui avranno luogo le riprese. Si ricercano infatti le coste sarde più incontaminate, tra spiagge e fondali marini. Ma il luogo risulta suggestivo anche per le storiche costruzioni nuraghe, ottime candidate per fare da sfondo a La Sirenetta.

La Sardegna non è certo stata scoperta oggi per le riprese di un film. Basti pensare all’iconico James Bond, in cui quell’anno a vestirne i panni era l’attore George Clooney. Anche alcune produzioni Netflix hanno come background le bellezze dell’isola italiana. Le riprese de La Sirenetta avverranno nel rispetto dei protocolli Green Set per ridurre l’impatto ambientale.

Il Cast del film

Oltre a Halle Bailey nei panni di Ariel, vi saranno nel film anche l’attrice Melissa McCarthy, nel ruolo di Ursula, Jonah Hauer-King come il principe Eric e Javier Bardem come il re Tritone. Il film sarà caratterizzato dalle canzoni originali del classico animato del 1989, in aggiunta ad altre sinfonie elaborate dal compositore Alan Menken, con testi del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda. La data di uscita de La Sirenetta resta ancora un mistero, ma se ne ipotizza il debutto per il 2022.