Aggiornamento catalogo Netflix, 7 aprile 2021: ecco tutte le novità in arrivo oggi sulla nota piattaforma di contenuti multimediali

Aggiornamento catalogo Netflix, 7 aprile 2021: ecco tutte le novità in arrivo oggi. Come ogni giorno sono tante le novità aggiunte nel catalogo della nota piattaforma di contenuti multimediali. I titoli più ricorrenti nella giornata odierna riguardano i vari episodi della serie cinematografica “Fast and Furious“. Vediamo nel dettaglio tutte le novità: ecco i titoli.

Novità

Fast and Furious: a Los Angeles, un poliziotto sotto copertura s’infiltra in una banda di piloti di corse clandestine sospettata di furti e finisce per innamorarsi della sorella del capo.

2 Fast 2 Furious: l’ex poliziotto Brian fa il doppio gioco quando si unisce a un vecchio compagno di cella per trasportare del denaro “sporco” per conto di un losco trafficante.

The Fast and The Furious: Tokyo Drift: nel terzo capitolo, il pilota di corse clandestine Sean Boswell, mandato dai suoi familiari, si trasferisce a Tokyo.

Fast & Furious – Solo parti originali: il fuggitivo Dom Toretto fa squadra con il nemico Brian O’Conner per affrontare un avversario comune. Episodio a tutto gas del franchise sulle corse in auto.

Fast & Furious 5 – 6- 7: nel quinto, Brian e Mia fanno evadere Dom di prigione e scappano in Brasile per formare una squadra di auto da corsa e affrontare un narcotrafficante che vuole ucciderli. Il sesto capitolo non solo racconta le corse clandestine di Toretto ma un grandissimo colpo per le strade europee. Nel settimo episodio di Fast & Furious, un gruppo di criminali ha deciso di vivere una vita più tranquilla, ci riusciranno?

Altri titoli

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (documentario): un crimine audace e famoso. Nel 1990 due uomini travestiti da poliziotti s’introducono con l’inganno in un museo di Boston rubando una fortuna in opere d’arte.

Snabba cash (serie tv): le vite di un’ambiziosa donna d’affari, di un affascinante gangster e di un adolescente in difficoltà si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute (documentario): in una serata di musica e ricordi piena di celebrità, una comunità di artisti iconici rende omaggio a Dolly Parton, vincitrice del premio MusiCares Person of the Year.

The Wedding Coach (serie tv): come organizzare un matrimonio perfetto (serie tv): l’ex moglie ed eterna comica Jamie Lee condivide consigli tanto pratici quanto irriverenti sui preparativi per il matrimonio di coppie in difficoltà.