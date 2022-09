La sonda Dart ha colpito un asteroide: in arrivo le prime immagini

Il minisatellite italiano LiciaCube sta per diffondere delle immagini molto interessanti che raccontano la storia di un “incontro planetario” tra la Sonda Dart e l’asteroide Dimorphos. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

L’asteroide Dimorphos e la Sonda Dart

L’asteroide Dimorphos è stato colpito, durante la notte, dalla sonda Dart, nel test di difesa planetaria.

Quando saranno visibili le foto?

Le immagini sono in via di processamento e saranno visibili in giornata. A raccogliere i primi dati sull’evento il minisatellite italiano LiciaCube.

Perchè la sonda Dart ha colpito l’asteroide Dimorphos?

La sonda ha colpito l’asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria.

A quale scopo è avvenuto ciò?

È stata sperimentata così una tecnologia che, eventualmente, potrebbe difenderci da un possibile impatto di un asteroide pericoloso.

Emozioni ed applausi

Mentre la sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test) si avvicinava all’asteroide, la sua telecamera inviava a Terra immagini sempre più dettagliate. Nel Centro di controllo della Nasa l’emozione è stata incontenibile ed è culminata in un lungo applauso.

Ci saranno nuove missioni all’insegna della difesa planetaria

Inizierà una nuova stagione di missioni dedicate alla difesa planetaria: dopo Dart, nel 2024. l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) vorrebbe lanciare Hera.

Hera: cosa avverrà durante la missione?

La missione consisterà nell’ esaminare e misurare il cratere lasciato dall’impatto di Dart e raccogliere i dati in merito alla composizione e alla massa dell’asteroide. Insieme a Dart e LiciaCube, Hera fa parte della collaborazione internazionale Aida (Asteroid Impact and Deflection Assessment), che raccoglierà i dati raccolti durante le tre missioni.