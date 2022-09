SUPERSEX: al via le riprese della serie su Rocco Siffredi

Il titolo è SUPERSEX, ed è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. E, ad interpretare l’attore pornografico, sarà Alessandro Borghi. Netflix ha annunciato il nuovo progetto con uno scatto sui social, insieme all’anno di uscita: il 2023.

La serie, divisa in sette episodi, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Nella serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo. Al centro ci sarà la vita di Rocco, dall’infanzia, le sue origini, la famiglia, per poi raccontare gli esordi nel mondo pornografico.

Francesca Manieri, la creatrice e sceneggiatrice della serie ha dichiarato: “SUPERSEX è la storia di un uomo che ci mette 7 puntate e 350 minuti a dire ti amo, ad accettare che il demone che ha in corpo sia conciliabile con l’amore. Per farlo deve mettere a nudo l’unica parte di lui che non abbiamo mai visto: la sua anima. SUPERSEX parla di oggi, SUPERSEX parla di noi. Cosa vuol dire essere maschi? Siamo ancora capaci di conciliare la sessualità e l’affettività? Queste le domande che come un caleidoscopio si aprono davanti a noi mentre ci immergiamo nella sua incredibile vita fino a perdere il fiato”.