La teoria del caos, il nuovo singolo di Nek: testo e significato

Da oggi venerdì 11 novembre è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “La teoria del caos” (distribuito Warner Music), il nuovo singolo di Nek Filippo Neviani contenuto nella raccolta celebrativa “50|30”, in uscita il 2 dicembre e da venerdì in pre-order fisico e digitale! “50|30” sarà disponibile in formato digitale, CD e Vinile numerato e colorato giallo trasparente.

«La teoria del caos è un modello matematico che ci ricorda un dato essenziale: il mondo non segue un modello preciso e prevedibile – racconta Nek in merito al nuovo brano – Lo si voglia o no nella nostra vita alberga anche il caos, questo piccolo spazio lasciato al caso, dove occorre essere preparati a cambiare i piani in qualsiasi momento. Nella scienza, nella vita, in amore».

“50|30” è l’album celebrativo di Nek, per raccogliere in 8 grandissimi successi dell’artista riarrangiati per l’occasione i 30 anni di una carriera straordinaria e i suoi 50 anni di età. Questa la tracklist completa della raccolta: “La teoria del caos”, “Fatti avanti amore” (50|30 version), “Lascia che io sia” (50|30 version), “Almeno stavolta” (50|30 version), “Se io non avessi te” (50|30 version), “Sei grande” (50|30 version), “Laura non c’è” (50|30 version), “Dimmi cos’è” (50|30 version), “Cuori in tempesta” (50|30 version), “Money Honey”, versione in inglese del singolo “La Teoria del caos”.

L’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano si terrà “50|30 – IL CONCERTO”, l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek, un’occasione unica per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”.

Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan, Nek porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco.

E nel 2023 Nek porterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con “50|30 – LIVE”, il 14 gennaio 2023 all’Europauditorium di Bologna, il 16 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 21 gennaio 2023 al Teatro Colosseo di Torino!

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Testo – La teoria del caos

