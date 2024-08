La Valle dell’Irno piange “Don Ciccio” Galdieri

di Redazione ZON

Le parole dell’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: “L’affettuoso cordoglio alla famiglia Galdieri per la scomparsa di “ don Ciccio”, patron e anima manageriale della omonima Azienda che, dalla Valle dell’Irno, ha saputo con sagacia espandersi nell’intero territorio regionale e oltre. Don Ciccio, dotato di forte personalità e straordinarie doti professionali e umane, con la sua indiscussa leadership ha impersonato e impersona la “Galdieri Group”, azienda leader nel settore petrolifero e automobilistico. Una grave perdita, la scomparsa di Galdieri, per l’imprenditoria non solo salernitana e della Valle dell’Irno. La nostra commozione e le più sentite condoglianze alla famiglia Galdieri tutta, al Sindaco e alla comunità di Fisciano. Un abbraccio forte a Nino e a Roberto.“