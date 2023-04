L’abitudine: testo e significato del nuovo singolo di Francesco Gabbani

di Tiara Operno

Esce oggi, venerdì 7 aprile, in radio e in digitale, “L’abitudine” (BMG) il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani scritto con Fabio Ilacqua, autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Volevamo solo essere felici”.

“L’abitudine” racconta l’assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, come luoghi comuni, “copiando” la vita anziché reinventarla. Il cuore di questo brano è l’invito a riappropriarci delle nostre vite. Il brano un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano che annuncerà a breve importanti novità.

Clicca qui per ascoltare il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

TESTO DI L’ABITUDINE

Pai, pa-pa-pa-pa)

(Pai, pa-pa-pa-pa)

(Pai, pa-pa-pa-pa)

E girano, girano gli uomini

Sopra la giostra del mondo

Come i valzer delle cameriere

Fra i tavolini alla fine del giorno

E girano mosconi e chiacchiere

Nei saloni dei parrucchieri

Girano i tacchi delle signore

A notte fonda sui marciapiedi

E nei weekend, in processione nei supermercati

Narcotizzati dalle occasioni

Comprare ed essere comprati

(Comprare ed essere comprati)

Ed io e te accarezzati da una gioia breve

E dal sorriso delle cassiere

Soddisfatti o rimborsati

Sommersi o salvati

Beato il cane al passo del padrone

E chi è uno stupido per vocazione

E chi, siccome tiene un osso in bocca, non dirà la sua opinione

Beati tutti gli uomini per bene

Chi non sapeva e chi non vuol sapere

E chi ha confuso l’abitudine con la felicità

Ta, ta-ta-ta-ta

Ta, ta-ta-ta-ta

Ta, ta-ta-ta-ta

E girano, girano gli uomini

D’un dolceamaro girare in tondo

Di vecchi amanti nelle balere

Come falene alla fine del giorno

E girano motori e femmine

Girano i cacciabombardieri

Mille caviglie, mille tagliole

Intorno al pozzo dei desideri (Yeah)

E nei weekend, in confessione nei supermercati

Tra gli affettati e le comunioni

Mangiare ed essere mangiati

(Mangiare ed essere mangiati)

Ed io e te affaticati da un dolore lieve

E dalle trombe e dalle bandiere

Sorridenti e circondati

Sommersi o salvati

Beato il cane al passo del padrone

E chi è uno stupido per vocazione

E chi, siccome tiene un osso in bocca, non dirà la sua opinione

Beati tutti gli uomini per bene

Chi non sapeva e chi non vuol sapere

E chi ha confuso l’abitudine con la felicità

Ed io rinnego tutto prima del blackout

Prima che faccia notte

Prima che il vento arrivi

E il gallo canti tre volte

(Pai, pa-pa-pa-pa)

(Pai, pa-pa-pa-pa)

(Pai, pa-pa-pa-pa)

Beato il cane al passo del padrone

E chi è uno stupido per vocazione

E chi, siccome tiene un osso in bocca, non dirà la sua opinione

Beati tutti gli uomini per bene

Chi non sapeva e chi non vuol sapere

E chi ha confuso l’abitudine con la felicità

Ta, ta-ta-ta-ta

Ta, ta-ta-ta-ta

E chi ha confuso l’abitudine con la felicità

Ta, ta-ta-ta-ta

Ta, ta-ta-ta-ta

Ta, ta-ta-ta-ta