Ladri in azione nella Valle dell’Irno

di Rita Milione

Paura nella Valle dell’Irno: abitazioni e attività commerciali diventano ancora bersaglio dei malviventi a ridosso delle festività natalizie. Infatti, nelle ultime settimane nel territorio di Mercato San Severino – come riporta il quotidiano La Città – si sono registrati ripetuti raid all’interno delle proprietà private.

Le segnalazioni non arrivano solo da Mercato San Severino ma anche da Fisciano, dove i ladri si sono intrufolati in un bar tabacchi situato in via Roma. Indagano le forze dell’ordine.