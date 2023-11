Nocera Inferiore, ladro rapina una gioielleria

di Rita Milione

La scorsa settimana è avvenuto un furto in una gioielleria a Nocera Inferiore. Come riporta Salerno Today, un uomo, a volto coperto, avrebbe sottratto a gran velocità un oggetto, una volta entrato in gioielleria, in via Lamberti.

Il malvivente avrebbe rubato un contenitore per cinturini d’orologio. Continuano le indagini della polizia per tentare di risalire all’identità del malvivente.