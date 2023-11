Salerno, il progettista delle Luci D’Artista presenta l’opera

di Antonio Jr. Orrico

Un progetto assolutamente ambizioso e perlopiù riuscito, che però presenta ancora una possibilità di miglioramento da perseguire. Nell’intervista pubblicata dal quotidiano “Il Mattino“, Luca Pannoli è chiaro. Il progettista delle Luci D’Artista che animano tutta Salerno nel periodo natalizio, diventata ormai attrazione nazionale e internazionale, insieme a Maria Cristina Milanese è l’ideatore del progetto Ondesign. Ma non nasconde che l’opera possa avere ancora più potenziale da esprimere, fino a raggiungere delle vette come quelle di Torino.

“Il progetto di Salerno Luci d’Artista dello scorso anno, aggiornato in questa diciottesima edizione, non è stato realizzato nella sua interezza per diverse ragioni. Ha subito numerose modifiche che ne hanno condizionato l’esito finale. Per l’attenzione e la cura che dedico ad ogni mio lavoro considero pertanto questa edizione come un momento di passaggio, un percorso di avvicinamento, nella speranza di poter consegnare alla città, nell’edizione numero 20, una manifestazione rinnovata, capace di dispensare emozioni e attrarre un pubblico più vasto e consapevole.” ha dichiarato Pannoli.

Parlando del progetto di Salerno, l’ideatore di tutto ha poi detto: “Torino nel 1998 è stata la prima città ad utilizzare la luce come medium espressivo nella realizzazione di opere d’arte pubblica: in questo ha fatto scuola e da allora sono nati festival e manifestazioni in numerosissime città europee. Lo stesso è accaduto in Italia, ad esempio a Pescara, Genova, L’Aquila e a Salerno, la città che più di altre ha abbracciato con entusiasmo quest’idea. La partita però si gioca su terreni differenti: in tutte le città citate, in generale si tratta di installazioni luminose che sulla scorta delle tradizionali luminarie devono ogni anno rinnovarsi, per offrire scenografie urbane sempre differenti.“