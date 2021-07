Appuntamento martedì 6 Luglio al Salone Margherita di Roma con lo spettacolo “Il Cuore di un burattino”

L’Arte nel Cuore Onlus in scena a Roma con il suo ultimo spettacolo di questa stagione al Salone Margherita di Roma.

Potrebbe interessarti:

Martedì 6 luglio infatti i giovani allievi dell’Accademia, saranno impegnati in “Il Cuore di un burattino”; ambientato in un luogo sospeso e metateatrale lo spettacolo inizia nella bottega di un vecchio falegname, che grazie al suo buon cuore riesce a percepire una voce, un’anima, una vita, all’interno di un ciocco di legno, e si adopera per darle una forma e un corpo. Nasce così un burattino senza fili che, voglioso di conoscere il mondo si getta con entusiasmo e incoscienza nelle esperienze, totalmente esposto agli inganni di personaggi fuorvianti come il Gatto, La Volpe e Lucignolo, e costantemente accompagnato da presenze come la Fata, il Grillo, Timingila, l’anima della Balena, che lo amano, lo stimolano, e lo dirigono verso il vero senso della vita. E dopo sfide difficili, momenti di sconforto e di disperazione, bugie, e paura di morire, ecco che il burattino troverà il significato della sua condizione e potrà quindi trasformarsi in quell’essere umano che già in potenza abitava in lui.

L’evento, come i due precedenti, potrà essere seguito online attraverso il sito www.artenelcuore.it. Trattandosi di un appuntamento molto importante per l’Accademia, soprattutto in un momento difficile come questo, la Presidente Daniela Alleruzzo ci tiene a sottolineare il grande impegno che L’Arte nel Cuore continua a mantenere per i propri ragazzi.

<<Siamo molto soddisfatti di questi due spettacoli che come L’Arte nel Cuore Onlus stiamo per mettere in scena – ha raccontato la Presidente Alleruzzo – soprattutto in un momento così difficile per via della pandemia che ha limitato e non di poco le nostre risorse economiche. Tuttavia abbiamo mantenuto, anche se con fatica, l’impegno di portare in scena i ragazzi. Questi due spettacoli non sono aperti al pubblico per esigenze di scena, ma chiunque può prenotare il proprio biglietto per la visione online sul nostro sito>>.

Ma Daniela Alleruzzo non si è mai fermata, infatti in questi giorni, nella splendida cornice del parco tematico ZooMarine di Roma, si è svolta una giornata dedicata a tutte le onlus che trattano il tema della disabilità. In un momento difficile, proprio attraverso un’idea della presidente Alleruzzo, e Zoomarine, sostenuta dalla struttura, le associazioni che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto beneficiare dell’incasso di 10 mila euro che è stato diviso fra ogni onlus. Questo importante gesto di solidarietà per fare rete era fra i desideri della presidente.

<<Essere presenti come “L’Arte nel Cuore” in una giornata così speciale in un posto speciale come Zoomarine è stato davvero importante ma anche emozionate. Poter dare a questi ragazzi l’opportunità di viversi dopo lunghe giornate chiusi in casa per colpa del Covid 19, la normalità, come è giusto che sia, è un momento di svago, di divertimento assieme a degli amici straordinari come i delfini le foche e tutti gli animali del parco insieme alle loro famiglie integrandosi con gli ospiti di Zoomarine credo sia un giusto messaggio che andava lanciato>>.

<<Considerando che la pandemia ha messo tutti a dura prova, dividere l’incasso in parti uguali si è trattato di un gesto di solidarietà a cui tenevo molto, e che non solo crea rete nel territorio, visto che si dice sempre di farla questa rete ma poi alla fine non si fa mai, ma apre anche le porte a future collaborazioni fra tutti noi. Era da tanto tempo che volevo tendere una mano ad altre associazioni come la nostra e questa è una grande occasione>>.