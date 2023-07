Laura Adriani: ”La carriera d’attrice mi ha insegnato ad essere vera”

di Annamaria Postiglione

La ricordiamo per il suo esordio nella serie ”I Cesaroni” ma da quel momento, la carriera di Laura Adriani come attrice è stata un crescendo. Da Muccino a ”Che Dio ci Aiuti”; l’ospite della 53esima edizione del Giffoni Film Festival ha raccontato ai giurati della sua passione per la recitazione nata fin da piccola.

”Un giorno, avevo nove anni, sono arrivate due insegnanti di recitazione nello stabilimento in cui andavo al mare. Mi hanno fatto recitare su un palco. E lì mi sono accorta che la gente rideva o piangeva. E allora ho detto ai miei genitori che volevo recitare” – continua la Adriani – “La carriera di attrice cosa mi ha insegnato? A essere vera. Poi, è vero, indossiamo sempre delle maschere. Ma cercare di togliere le maschere superflue e arrivare alla verità è liberatorio. Per un film io farei tutto”

Alla domanda cosa, per Laura Adriani, è stato indispensabili all’inizio della sua carriera da attrice risponde: La famiglia. ” Mio padre aveva un po’ paura, quindi è stato con me sul set fino ai miei 18 anni. Aveva ragione ad avere paura, perché è un ambiente in cui bisogna fare attenzione: non tutti hanno la cura per un giovane ragazzo. Non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori per la cura che hanno avuto per me”.