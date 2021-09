Laver Cup 2021, il Mondo sfida l’Europa: il programma e i convocati

Tutto pronto a Boston per l’inizio della Laver Cup 2021: dal 24 al 26 settembre la sfida tra l’Europa ed Resto del Mondo. Berrettini rappresenta l’Italia

Il TD Garden di Boston è pronto ad aprire il sipario sulla Laver Cup 2021: dopo l’interruzione forzata nel 2020 a causa del Covid-19, torna la sfida tra Europa e Resto del Mondo in campo tennistico. 12 protagonisti (più 2 alternative), due squadre ed un unico obiettivo: dimostrare chi è il più forte del mondo. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre per una tre giorni in terra americana dove si prevede grande spettacolo.

I convocati per la Laver Cup

Queste le disposizioni delle due squadre per la Laver Cup:

TEAM EUROPA (Borg-Enqvist): Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Ruud (alternativa Feliciano Lopez).

TEAM RESTO DEL MONDO (J. McEnroe-P. McEnroe): Auger Aliassime, Shapovalov, Schwartzman, Opelka, Isner, Kyrgios (Jack Sock).

Inevitabilmente – stando alle disposizioni – il Team Europa parte strafavorito nei confronti del Resto del Mondo ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Forte la colonia canadese-americana con Auger Aliassime-Shapovalov e Opelka-Isner che vogliono stupire, in particolare gli ultimi due davanti al proprio pubblico. Il vecchio continente non presenta per la prima volta i vari Djokovic, Nadal e Federer ma è nelle mani dei 5 tra i migliori 8 del Ranking ATP, tra cui Matteo Berrettini che è il secondo italiano a partecipare dopo Fabio Fognini nel 2019.

Svolgimento della Laver Cup, Albo d’Oro e programmazione tv

Tre giorni di partite per quel che concerne lo svolgimento della Laver Cup: 12 incontri in totale, 4 al giorno di cui 3 singolari ed uno di doppio per determinare la squadra più forte tra Europa e Resto del Mondo.

Si parte il venerdì con il match singolare dalle ore 19 (orario italiano), a cui seguirà un secondo match. Nella notte italiana (a partire dalle ore 1) un’altra sfida del singolare prima del doppio che chiuderà la programmazione di giornata. Lo stesso spartito si ripeterà il sabato mentre varia leggermente l’ultimo giorno con il doppio che aprirà il programma dalle ore 18 ed a seguire gli ultimi 3 match di singolare che definirà i vincitori della Laver Cup 2021.

I punti vengono assegnati in maniera differenza: il venerdì si assegna un punto per match, il sabato si raddoppia ed infine la domenica si triplica per un totale di 24 punti da dividere. Nelle tre edizioni precedenti, l’Europa si è sempre imposta sul Team World ma nel 2019 il divario si è affievolito con il Vecchio Continente uscito vincente di misura al super tiebreak dell’ultimo match (13-11).

Dove vedere la Laver Cup 2021? In Italia i diritti televisivi sono stati assegnati al primo canale di Eurosport presente su Sky mentre in streaming sarà possibile seguirlo su Eurosport Player e Discovery+.