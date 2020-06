La Lazio prova a chiudere la trattativa per Kumbulla, accordo trovato con il calciatore. Superata l’offerta dell’Inter: il Verona vacilla

La Lazio ha avviato una trattativa di calciomercato per la prossima stagione, protagonista Kumbulla. Il giovane e forte difensore dell’Hellas Verona piace anche alla Juventus e all’Inter, ma i biancocelesti sembrano fare sul serio. I bianconeri hanno già investito su altri difensori e potrebbero chiamarsi fuori da una probabile asta. Diversa la situazione dei nerazzurri, che hanno provato a convincere l’albanese.

L’offerta al calciatore è di 5 milioni di euro a stagione, un contratto molto allettante per un calciatore al primo anno in Serie A. Kumbulla ha dato il via libera, adesso la palla passa ai due club. La prima proposta di Lotito si aggira intorno ai 26-27 milioni di euro tra base fissa e bonus vari.

L’incontro ufficiale con il Verona ha aperto la strada ad un buon esito finale della trattativa. Ancora nulla è chiuso, ma sicuramente la Lazio ha fatto un determinante passo in avanti per assicurarsi Kumbulla. Gli scaligeri non hanno intenzione di abbassare il prezzo e cercheranno di alzare la posta fino a 30 milioni. L’intenzione del calciatore è di continuare giocare in Serie A, per completare il suo percorso di crescita.

