Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: tocca a Muriel

Lazio-Atalanta si sfidano nel match valido per l’8° turno della Serie A. Correa insieme ad Immobile, Muriel dall’inizio; le probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico, Lazio-Atalanta si sfidano nel match valido per l’8° turno della Serie A. Nell’ultima giornata i biancocelesti hanno pareggiato 2-2 in casa del Bologna, ed in classifica si trovano al 6° posto con 11 punti.

I nerazzurri invece, hanno battuto 3-1 il Lecce, ed in classifica si trovano al 3° posto con 16 punti. Gasperini però deve fare i conti con la pesante assenza di Zapata, out per almeno tre settimane.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta