Lazio-AZ Alkmaar, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà la prima partita valida per gli ottavi di finale di Conference League. Alle ore 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma, il pubblico potrà assistere a Lazio-AZ Alkmaar.

Gli uomini di Sarri galvanizzati dalla vittoria contro il Napoli in campionato adesso dovranno giocare in ambito europeo. Il sorteggio li ha designati come rivali della squadra olandese allenata da Jansen. I capitolini dovranno fare a meno del loro capitano Ciro Immobile fino a più di metà Marzo. Al suo posto giocherà l’ex Verona Mattia Zaccagni falso nueve davanti Pedro e Felipe Anderson.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Lazio-AZ Alkmaar.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Provedel, Magro, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lu. Pellegrini, Vecino, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. Indisponibili: Immobile. Squalificati: – Diffidati: Patric, Romagnoli, Milinkovic, Zaccagni, Immobile.

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Allenatore: Jansen. A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, M. De Wit, Mihailovic, Buurmeester, Schouten, Barasi, Van Brederode, Lahdo, Meerdink. Indisponibili: Westerveld, Martins Indi, Vanheusden, Beukema, Bazoer, D. De Wit. Squalificati: – Diffidati: D. De Wit, Bazoer

ARBITRO: Nyberg (Svezia)