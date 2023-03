Tragedia a Collefiorito di Guidonia: precipitati due aerei dell’aeronautica militare

di Filomena Volpe

Due aerei dell’aeronautica militare U-208 del 60° stormo di Guidonia si sono scontrati in volo e sono precipitati tra via Longarina e via delle Margherite. È accaduto oggi, martedì 7 marzo, a Collefiorito di Guidonia. Scopriamo, insieme, tutti i retroscena.

Collefiorito di Guidonia: i due piloti sono morti sul colpo

I due piloti alla guida dei veivoli sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti la polizia di Stato, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi militari.

Collefiorito di Guidonia: a che ora si è verificato l’incidente?

L’incidente si è verificato intorno alle 11:50.

Indagini

La Procura e l’ispettorato aeronautica avvieranno un’ indagine per ricostruire quanto avvenuto.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

”La notizia della morte dei due piloti dell’aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.

Le parole di Ignazio La Russa

“È con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti per un incidente aereo avvenuto nei pressi di Guidonia. Alle famiglie e ai vertici dell’Aeronautica Militare giungano le mie più sentite condoglianze”.

Le condoglianze del sindaco di Roma

“Profondo cordoglio e tristezza per la morte dei due piloti dell’aeronautica militare. La città metropolitana di Roma Capitale si stringe al dolore delle famiglie e dei colleghi”.

Il dispiacere del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani

“Le mie condoglianze ai loro cari e al 60° Stormo. Ho telefonato al Generale Goretti, a pochi giorni dal centenario, mi stringo ancora di più alla grande famiglia dell’Aeronautica militare. Riposate in pace”.