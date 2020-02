Allo Stadio Olimpico, Lazio-Bologna calerà il sipario della ventiseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita

Lazio-Bologna aprirà le danze della prossima giornata di Serie A. Il match si giocherà a porte aperte a differenza di altri palcoscenici del campionato, che saranno privi di tifosi per il Coronavirus.

I padroni di casa cercheranno di continuare a prolungare la striscia di risultati utili, anche se i felsinei sono una squadra ostica. Per non perdere il treno scudetto Inzaghi si affiderà ai migliori, anche se dovrà risolvere qualche defezione: in particolare l’assenza di Acerbi e l’indisponibilità di Lulic. Mihajlovic tornerà nella sua casa, dove sarà sicuramente applaudito.

Il match sarà visibile sui canali Sky, calcio d’inizio alle ore 15.00

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna