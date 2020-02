Dopo un Febbraio che ha regalato agli abbonati di Prime Video molte novità, a Marzo Amazon si risparmia. Poche (ma interessanti) novità in catalogo

Il catalogo di Prime Video diventa sempre più consistente. Ormai, soprattutto con l’inizio del nuovo anno, il servizio streaming ha ufficializzato la sua caccia a Netflix, che è partita un po’ con il freno tirato. Dopo un Febbraio che ha regalato agli abbonati grosse novità, tra cui la nuova serie con Al Pacino, Hunters, il portale rivale della più acerrima azienda con la “N” si ferma un po’. Infatti, per Marzo il catalogo si arricchisce di poche novità in catalogo.

Nonostante tutto, però, le buone nuove che Prime Video porterà in dote sono comunque di tutto rispetto, e sono molto varie. Soprattutto, vi è anche una nuova uscita italiana che potrebbe incuriosire gli appassionati sportivi. Poi c’è anche spazio per chi segue la moda e per chi è appassionato dei crime più classici.

Ci sarà poi anche l’opportunità di recuperare due serie TV cult che da questo mese in poi saranno presenti sul catalogo. Insomma, c’è davvero spazio per qualsiasi esigenza degli spettatori del servizio streaming. Pronti a scoprire le novità che saranno messe in campo?

The Pale Horse

Partiamo subito con il botto. Il connubio tra Agatha Christie e serie TV, soprattutto per quanto riguarda Prime Video, è ormai diventato un must. Dopo ABC Murders, infatti, arriva sul portale anche The Pale Horse, tratto dall’omonimo libro giallo del 1961 della famosa scrittrice del genere.

La storia racconta la ricerca della verità circa il responsabile di misteriosi omicidi, tra cui quello di Jessie Davis, da cui origina la serie. Il detective Lejeune, a capo delle indagini, convoca lo scrittore Mark Easterbrook. Lui non conosceva la signora Davis, ma a quanto pare lei sì.

La polizia infatti segue una pista legata ad una strana lista di nomi ritrovata in una scarpa del cadavere della donna. Nel cast vedremo Rufus Sewell (The Man In The High Castle), Sean Pertwee (Gotham), Madeleine Bowyer e Henry Lloyd-Hughes. La serie sarà su Prime Video a partire dal prossimo 13 Marzo.

Caronte

Ed eccoci ad un’altra novità interessante. Caronte, nuova esclusiva Prime Video, si iscrive a pieno tra le serie thriller giudiziarie. La serie narra la storia di Samuel Caronte, un ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, si riconverte in avvocato e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima per fare giustizia.

Ancora inesperto come avvocato, Caronte cercherà di crearsi una reputazione e di farsi strada nei difficili ambienti del mondo giuridico. Con l’aiuto della sua socia, formeranno una coppia molto efficiente alla scoperta della verità. La sua esperienza come poliziotto, la sua permanenza in carcere e la sua nuova carriera da avvocato lo portano ad avere un unico chiaro obiettivo: stare dalla parte di coloro che hanno tutto da perdere.

Nel cast: Roberto Álamo (La piel que habito), Miriam Giovanelli (Velvet Colección), Carlos Hipólito (El ministerio del tiempo), Marta Larralde (Gran Hotel), Belén López (Mar de plástico) e Julieta Serrano (Dolor y Gloria). Sarà in catalogo Prime Video a partire dal 6 Marzo.

Le altre uscite

Ecco tutte le altre uscite del catalogo.

Serie TV:

Bates Motel (completa) – 1 Marzo;

(completa) – 1 Marzo; Patrick Melrose (stagione 1) – 1 Marzo;

(stagione 1) – 1 Marzo; Psych (completa) – 1 Marzo;

(completa) – 1 Marzo; The Test: A New Era for Australia’s Team (stagione 1) – 11 Marzo;

(stagione 1) – 11 Marzo; Jessy & Nessy (stagione 1) – 13 Marzo;

(stagione 1) – 13 Marzo; Luther (stagione 5) – 23 Marzo;

(stagione 5) – 23 Marzo; Making The Cut (stagione 1) – 27 Marzo;

Film:

Apollo 11 – 1 Marzo;

– 1 Marzo; Crawl – 3 Marzo;

– 3 Marzo; Skyscraper – 14 Marzo;

– 14 Marzo; Billionaire Boys Club – 19 Marzo;

19 Marzo; Guns Akimbo – 23 Marzo;

23 Marzo; Mamma Mia! Ci Risiamo – 27 Marzo;

