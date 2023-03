Lazio, Casale: “Volevo sfidare Osimhen. Sarri ci ha detto…”

di Michele Mastia

Nicolò Casale salterà per squalifica la gara di venerdì sera alle 20:45 Maradona tra Lazio e Napoli. Ospite in un incontro sul bullismo e cyberbullismo nella scuola media Giampaolo Borghi, il difensore ha rilasciato una bella intervista dove ha presentato la sfida di Serie A contro i primi della classe.

Lazio, le parole di Casale

Quanto è stato bello vivere una giornata del genere?

“È stato molto emozionante. Ci tenevo a venire qua perché è bello essere d’esempio per questi bambini. Ho iniziato alla loro età a giocare in un settore giovanile importante e da lì ho capito cosa volevo fare da grande. È stato bello perché amo i bambini e mi piace stare in mezzo a loro, oltre a cercare di fargli capire che si può arrivare in alto. Loro guardano noi come esempio, sicuramente mi avranno ascoltato e spero che apprenderanno qualcosina”.

Quanto ti dispiace non esserci a Napoli?

“Ci tenevo particolarmente perché non ho mai affrontato Osimhen. Lo vedo sempre in tv e dico ‘cavolo, ha troppe qualità, è veloce, forte di testa’. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo e mi dispiace però erano 6/7 partite che ero diffidato ed era una situazione in cui non potevo farci nulla. Rivedendo l’azione era molto rischiosa. Mi dispiace ma sono sicuro che chi ci sarà farà bene”.

Le indicazioni di Sarri per fermare il Napoli?

“Ancora non ne abbiamo parlato. Ieri abbiamo fatto scarico. Ci ha detto solo di fare quello che sappiamo. Di fare il nostro gioco e di cercare di mettere in difficoltà. Sicuramente ci farà guardare qualche video per vedere i loro pochissimi punti deboli”.

Sarebbe un miracolo arrivare in Champions?

“Preferiamo parlarne nello spogliatoio di questa cosa. La Champions è l’obiettivo, non lo possiamo negare. C’è molta pressione esterna su questa cosa e noi cerchiamo di tenerla all’interno dello spogliatoio senza ribadirlo fuori. Per noi giocatori è un obiettivo”.

La difesa della Lazio in Nazionale?

“Ringrazio il mister per le belle parole intanto. Stiamo facendo bene, subiamo pochi gol non solo grazie ai difensori ma al lavoro di fase difensiva che fa tutta la squadra partendo dagli attaccanti. Con la Samp Immobile ha fatto un recupero sulla trequarti nostra. È la dimostrazione che è stato fatto uno step successivo mentale su questo aspetto. Essendo un bel blocco italiano è una soddisfazione essere lì davanti con 6/7 titolari italiani. C’è poco da dire, poi sarà Mancini a fare le convocazioni”.