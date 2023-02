Napoli a +18: ecco quando potrebbe festeggiare

di Michele Mastia

Il Napoli viaggia a vele spedite in Serie A. La bella e convincente vittoria sull’Empoli fuori casa ha messo gli azzurri a +18 sull’Inter, che è caduta contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta. La distanza che separa ora la prima dalla seconda della classe è decisamente considerevole, ma gli uomini di Spalletti non possono abbassare la guardia. Non è ancora detta l’ultima parola.

Napoli: il calcolo-scudetto

Attualmente gli azzurri sono a 18 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Inter, e può ufficialmente partire il calcolo-scudetto. 18 punti di distacco equivalgono a sei partite in cui gli azzurri possono permettersi di perdere restando comunque in prima posizione. L’unica peculiarità, in questo caso, sarebbe che il Napoli, visto lo scontro diretto perso proprio con l’Inter per 1-0 a Milano, dovrà giocarsi lo spareggio con i nerazzurri in caso di arrivo a pari punti.

Attualmente la data utile per poter festeggiare lo scudetto sembrerebbe essere quella del 3 maggio in trasferta sul campo dell’Udinese, ma il cammino del Napoli procede spedito mentre quello delle avversarie sembra ancora incespicare. Non è impossibile, quindi, che tale data venga anticipata di qualche partita, rispetto alla pronosticata trentatreesima giornata di Serie A. Un autentico capolavoro, insomma, frutto del duro lavoro di Spalletti e della squadra.