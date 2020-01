Lazio-Cremonese 4-0, biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia

Massimo risultato con il minimo sforzo per la Lazio che con una squadra piena di riserve batte la Cremonese 4-0 e avanza in Coppa Italia

Tutto facile per la Lazio in Coppa Italia. I biancocelesti regolano 4-0 la Cremonese all’Olimpico e avanzano ai quarti di finale della competizione. Ampio turnover per mister Inzaghi che attinge dalla panchina e si affida ad Acerbi e Immobile dei titolari per mantenere alta la tensione. La straordinaria cavalcata in Serie A non distrae i capitolini che, dopo l’eliminazione in Europa League, restano più che mai in corsa in due competizioni.

La Partita

La Lazio approccia con determinazione la partita e parte subito forte all’attacco per sbloccare il risultato. Il gol del vantaggio arriva dopo soli 10′, con Patric che trova il suo primo gol dal suo approdo a Roma. A metà frazione il raddoppio che indirizza definitivamente la partita: cross di Jony e Parolo trova l’angolino basso, imparabile per Agazzi.

Nella ripresa i biancocelesti legittimano il vantaggio e chiudono la contesa. Al minuto 58′ il solito Immobile si conferma implacabile su rigore causato per fallo di Caracciolo su Bastos. Nei minuti finali è poi lo stesso Bastos a calare il poker sugli sviluppi di un calcio da fermo calciato da Jony e concluso dal difensore con un potente colpo di testa.

IL TABELLINO DI LAZIO-CREMONESE:

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Berisha, Cataldi, Parolo, Jony; Immobile, Adekanye. All. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Terranova, Caracciolo; Zortea, Castagnetti, Arini, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi.

MARCATORI: 10′ Patric, 26′ Parolo, 58′ Immobile (R), Bastos 89′

Leggi anche