Allo Stadio Olimpico, Lazio-Genoa si sfideranno nel sesto appuntamento stagionale: le probabili formazioni del match

Lazio-Genoa si affronteranno nel pomeriggio del sesto appuntamento della Serie A. I capitolini cercano la vittoria dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter. Mentre il Genoa non vince da tre partite e affronterà gli uomini di Inzaghi per portare i tre punti a casa.

Andreazzoli ha anticipato in conferenza stampa qualche cambio negli undici titolari. Qualche ballottaggio anche per i padroni di casa, che potrebbero scendere in campo con un leggero turnover, visto l’impegno in Europa League, dove la Lazio è obbligata a fare risultato.

Fischio d’inizio del match previsto alle ore 15.00

Le probabili formazioni