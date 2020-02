3-5-2

P Strakosha D Bastos D Acerbi D Radu C Lazzari C Milinkovic-Savic C Luis Alberto C Lulic A Caicedo A Immobile

All. Inzaghi

Indisponibili: Cataldi, Correa

Squalificati: : –

Panchina: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Jony, Lukaku, Jorge Silva, Vavro, Parolo, Marusic, Anderson, Adekanye

QUI LAZIO– Inzaghi non avrà a disposizione Correa, ancora fuori per infortunio. Al suo posto scenderà in campo Caicedo dal primo minuto, che sta ben figurando. Nella linea a tre in difesa, Bastos sfida Luiz Felipe per una maglia da titolare. Il centrocampo vedrà i soliti interpreti, anche se Parolo potrebbe far rifiatare Lucas Leiva.