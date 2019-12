Allo Stadio Olimpico, Lazio-Juventus scenderanno in campo nell’anticipo del sabato di Serie A: le probabili formazioni del match

Lazio-Juventus si sfideranno nella partita valida per il quindicesimo turno di Serie A. La Vecchia Signora è chiamata ad una risposta, dopo il pareggio contro il Sassuolo tra le mura amiche. La Lazio è in uno splendido momento di forma. I biancocelesti vengono da sei vittorie consecutive e non perdono punti dalla rimonta contro l’Atalanta.

Sarri sarà orfano di Ramsey, ai box per un affaticamento muscolare. Oltre al gallese e ai lungodegenti non sarà della partita Khedira, operato al ginocchio. Inzaghi può contare sull’undici ideale per cercare di portare a casa i tre punti.

Il fischio del match è previsto alle ore 20.45

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus