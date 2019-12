Aaron Ramsey salta la Lazio, ennesimo infortunio per il centrocampista gallese. Dopo Khedira, per Sarri un’altra tegola a centrocampo

Aaron Ramsey non sarà presente nella lista dei giocatori a disposizione di Sarri sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Sovraccarico ai flessori della coscia sinistra al termine dell’allenamento del giovedì per il gallese. Lo rende noto la Juventus in un comunicato ufficiale.

Maurizio Sarri per la trasferta a Roma dovrà fare a meno anche di Sami Khedira, sottoposto mercoledì ad un’operazione in artroscopia al ginocchio sinistro e destinato ad uno stop tre mesi. Ramsey, che in stagione ha totalizzato 11 presenze di cui 6 da titolare con due reti all’attivo e 464 minuti complessivi in campo, si tratta del terzo stop per infortunio in 4 mesi della sua esperienza italiana.

Il comunicato della Juventus

Di seguito, ecco il report della squadra bianconera sullo stop di Ramsey: “Al termine della seduta odierna, è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Domani la Juve partirà per Roma, dopo l’allenamento”.

Dunque centrocampo sempre con meno scelte per il tecnico bianconero: adesso la cerchia si stringe e gli uomini da inserire sono quasi obbligati. Da valutare se Sarri deciderà di cambiare modulo o rimanere fedele al 4-3-1-2.

