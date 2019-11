Allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, Lazio-Lecce si sfidano nel match valido per il 12° turno della Serie A: le probabili formazioni del match

Allo Stadio Olimpico, Lazio-Lecce si sfidano nel match valido per il 12° turno della Serie A. Nell’ultima giornata i biancocelesti hanno battuto per 2-1 il Milan in trasferta ed in classifica si trovano al 4° posto con 21 punti, in compagnia di Atalanta e Cagliari.

I pugliesi rendono meglio in trasferta e Liverani vuole tirare uno scherzetto alla sua ex-squadra da calciatore: i pugliesi cercano un nuovo blitz esterno, dopo aver battuto il Torino e pareggiato con il Milan.

Il match prenderà il via alle ore 15:00.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce