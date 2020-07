3-5-2

P Strakosha D Radu D Acerbi D Patric C Lazzari C Milinkovic-Savic C Parolo C Cataldi C Jony A Luis Alberto A Correa

All. S.Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Armini, Jorge Silva, Radu, Vavro, Anderson A., Anderson D., Marusic, Leiva, Lukaku

Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic

Squalificati: Caicedo, Immobile

QUI LAZIO – Inzaghi deve fare a meno per squalifica di Immobile e Caicedo. In attacco torna Correa, supportato da Luis Alberto e con l’inserimento in mediana di Cataldi. Ancora out Luiz Felipe e Lulic, chance dal 1′ per Patric e Jony.