Lazio, Milinkovic Savic ai saluti: Lotito fissa il prezzo

Il fortissimo centrocampista serbo Milinkovic Savic è molto vicino a lasciare la Lazio già nel corso della prossima sessione di mercato. Il calciatore è già da tempo sotto i riflettori per via delle sontuose prestazioni a cui ha abituato tifosi e società. In questo avvio di stagione sono già quattro le reti, condite da cinque assist, in sole 8 partite di Serie A. Il patron dei biancocelesti Claudio Lotito è stato bravo a resistere fino ad ora alle avances dei club più blasonati al mondo, ma ormai il centrocampista è prossimo ai 28 anni e le casse della Lazio hanno un disperato bisogno di una boccata d’aria fresca.

Lazio: quanto vale Milinkovic Savic?

Claudio Lotito fissa il prezzo: chi vuole strappar via Milinkovic Savic dalla Lazio deve sborsare una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Pare ormai certo, quindi, che una somma del genere potrà essere pagata solo da un top club di livello assoluto, ma il desiderio più atavico della società biancoceleste pare essere quello di trattenere il serbo ancora un altro anno e forse anche di più. Ormai all’ottava stagione di Serie A, Milinkovic Savic si è definitivamente affermato nel panorama internazionale come uno dei centrocampisti più forti in Europa, e sarebbe un peccato per la Serie A veder andar via anche quest’altro campione.