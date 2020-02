Ufficiale il passaggio di Joseph Minala al Qingdao Huanghai: l’ex di Bari e Salernitana giocherà per un anno in Chinese Super League

E’ giunta al termine, almeno per il momento, l’esperienza italiana di Joseph Minala: il centrocampista camerunense, infatti, è stato ceduto in prestito dalla Lazio al club cinese del Qingdao Huanghai.

Una prima parte di stagione da assoluto comprimario che lo ha visto prendere parte con la maglia biancoceleste a sole 8 presenze nel campionato primavera e una in Coppa Italia.

Un magro bottino per l’ex enfant prodige della cantera laziale, ora pronto a una nuova, esotica, avventura nel club cinese, attualmente ultimo in Chinese Super League.

Dopo le due parentesi in prestito alla Salernitana, dove seppur a sprazzi aveva saputo guadagnarsi un ruolo importante negli ultimi campionati dei campani, il ritorno alla base romana non sembra aver dato i risultati sperati al centrocampista classe ’96.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club biancoceleste:

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 31/12/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Marie Minala al club cinese Qingdao Huanghai F.C.”

Un anno per ritrovarsi e, chissà, tentare nuovamente la fortuna nel Vecchio Continente.

