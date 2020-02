Un calciatore 23enne e un membro dello staff ultrasessantenne della Pianese sono risultati positivi al coronavirus

Dopo un primo caso di positività al coronavirus, reso pubblico negli scorsi giorni, torna al centro della cronaca nazionale la Pianese, squadra toscana militante nel girone A di Serie C.

Secondo quanto comunicato dalla Regione Toscana, infatti, ci sarebbero altre due persone risultate positive ai tamponi effettuati, un calciatore 23enne e un membro dello staff societario 60enne.

Mentre per il primo, risultato positivo al tampone prelevato ieri ma già in quarantena nel proprio domicilio come il resto della squadra, non è stato necessario il ricovero in quanto in buone condizioni di salute, l’ultrasessantenne è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena a causa di febbre alta e tosse.

Entrambi, come detto, si trovavano in isolamento già da lunedì e sono escluse al momento ordinanze a scopo precauzionale da parte del sindaco di Abbadia San Salvatore, comune di residenza dei due.

La notizia della nuova positività fa seguito al comunicato della stessa Pianese che confermava un unico caso all’interno della squadra:

“In merito alle notizie comparse l’U.S. Pianese comunica che la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficolta’ respiratorie e diarrea)”.

