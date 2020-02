Stamattina la notizia di un possibile contagiato in Serie C, poi la rivelazione del compagno di squadra: si tratta dell’ ex Juve King Udoh della Pianese. Intanto la Regione in un comunicato parla di un altro caso sospetto

L’emergenza per il Coronavirus sta diventando sempre più grande e si sta espandendo anche nel calcio. Dopo le decisioni di rinviare partite o disputarle a porte chiuse, il virus ora per la prima volta contagia un calciatore professionistico.

Di stamattina, infatti la notizia sul quotiniano toscano “La Nazione” di un possibile contagiato in una squadra di Serie C. Passano poche ore è la verità viena a galla. Si tratta di King Udoh della Pianese. A riferirlo a Radio Punto Nuovo è stato proprio un suo compagno di squadra.

Ecco le sue parole:”Alle 8:30 mi hanno chiamato per dire di non partire perché il tampone di King Udoh è risultato positivo. Mi sono allarmato per il mio compagno di squadra, ma sono rimasto qui. King Udoh risiede a Milano, temo sia stato contagiato lì. Al momento la società si sta occupando del ragazzo, come giusto che sia, a noi non è stato comunicato ancora nulla. Ho provato a chiamarlo, ma non mi risponde”.

King Udoh, ex-Juve, aveva accusato febbre alta e sintomi influenzali prima della partita domenicale e aveva dovuto rinunciare a giocare. Il giocatore però volontariamente ha deciso di sottoporsi al tampone, poi risultato positivo.

Ma adesso come sta King? A tranquillizare la situazione ci pensa il suo agente Piconcelli ai microfoni di TuttoC.com:“Basta allarmismo, King Udoh è guarito”. Poi spiega:”Dopo essersi sentito male e viste le notizie in TV, ha deciso di controllarsi. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena”

Ma non è finita qui. La regione Toscana tramite un comunicato ha infatti reso noto la positività di King Udoh, ma si parla anche di un altro caso sospetto che è in attesa del responso del tampone.

