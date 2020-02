Il sito porno xHamster offre un abbonamento gratuito per tutti i residenti nelle zone rosse colpite dal Coronavirus. L’annuncio su Twitter

Se sei in una zona a rischio per il Covid-19 (coronavirus) per favore rimani in casa. ​Stiamo offrendo accesso gratuito a xHamster Premium per le regioni interessate”, si legge nel post. Infine compare un cuore con la scritta “rimani al sicuro con xHamster”.

Questo è l’annuncio comparso sul profilo Twitter del noto sito porno. Nella grafica si può vedere un criceto coperto da una mascherina e il relativo post.

Poche parole per spiegare che xHamster offrirà un abbonamento gratuito fino alla fine di marzo per tutti coloro che risiedono in regioni a rischoi, come Veneto, Lombardia, Veneto, Teheran, Canarie, Daegu e Wuhan.

