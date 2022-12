Lazio, ora è il Real Madrid in pole per Milinkovic-Savic

Non solo il Mondiale nei pensieri di Sergej Milinkovic-Savic: il Sergente della Lazio continua a essere uno dei pezzi più ambiti del mercato europeo. Da anni ormai pronto al grande salto, il centrocampista serbo sembra esser finalmente convinto ad abbracciare una nuova avventura in un top club.

E se appena qualche settimana fa sembrava che fosse la Juventus la squadra più accreditata all’acquisto del giocatore, i recenti drammi societari hanno fatto perdere non poco terreno al club bianconero.

Per questa ragione il Corriere dello Sport rilancia la candidatura del Real Madrid, tra le squadre storicamente più attratte dal profilo di Milinkovic-Savic. Non è un segreto che lo stesso Florentino Perez stimi particolarmente il giocatore serbo.

Ed è per questa ragione che un incontro tra Mateja Kezman, agente del calciatore, e la stessa dirigenza dei Blancos sembri essere già in programma. Con un contratto in scadenza nel 2024, la prossima finestra estiva di calciomercato sembra l’ultima reale occasione per permettere a Claudio Lotito di monetizzare dalla cessione del giocatore.