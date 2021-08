Lazio-Spezia 6-1: Immobile non sta fermo un attimo-LE PAGELLE

La Lazio di Sarri stravince contro uno Spezia in grande difficoltà. Immobile riporta in gara i biancocelesti e con Luis Alberto fa spettacolo

Dopo la vittoria di Udinese e Inter nell’anticipo di ieri, 27 agosto, la Lazio di Maurizio Sarri ospita allo Stadio Olimpico lo Spezia per la seconda giornata di Serie A. Nel primo tempo fa tutto Immobile: prima riporta in pareggio la gara dopo l’iniziale vantaggio dello Spezia firmato da Verde al 4′, poi ribalta il punteggio al 15′ segnando il goal del 2-1, successivamente sbaglia un calcio di rigore al 46′ e infine al 47′ segna la rete che vale l’allungo della Lazio e la tripletta per lui. Una prima frazione di gioco, insomma, che di certo non ha annoiato gli spettatori.

Nel secondo tempo i biancocelesti fanno capire che vogliono chiuderla e subito vanno a segno con Felipe Anderson. La strada sembra in discesa, ancor di più quando arriva l’espulsione di Amian per lo Spezia. La Lazio chiaramente ha il possesso palla, detta i ritmi e così al 70′ arriva il 5-1 targato Hysaj. Passa un quarto d’ora e Luis Alberto mette a segno il 6-1 che chiude definitivamente la partita.

Top e flop del match

TOP

Immobile 8: L’uomo della provvidenza. Mette a segno una tripletta importante regalando alla Lazio prima il pareggio e poi il doppio vantaggio. L’attaccante azzurro si esprime al meglio. Unica macchia sulla tela abilmente dipinta quest’oggi è il rigore sbagliato.

Luis Alberto 8: Se Immobile è l'uomo della provvidenza, Luis Alberto è colui che gli ha spianato la strada. Te assist e un bel goal: questi i numeri che porta a casa oggi il 10 biancoceleste e che sono il frutto di tanto talento. Sarri sarà felice di aver affidato a lui la maglia da titolare, inizialmente in ballottaggio.

Felipe Anderson 7: Un mago. Lo dimostra il goal che ha realizzato proseguendo la corsa verso la porta con estrema nonchalance dopo un sombrero al volo. E non va dimenticato un pallone geniale che aveva fornito a Pedro nel primo tempo.

FLOP