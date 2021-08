Juventus-Empoli 0-1: Mancuso gela lo Stadium

Una brutta Juventus esce sconfitta in casa contro la neo promossa Empoli. Cronaca e pagelle: Allegri da 4, sbaglia formazione e scelte!

La Juventus gioca male e perde, Allegri sbaglia tutto. Grande partita dell’Empoli di Andreazzoli che sbanca lo Stadium e porta a casa tre punti fondamentali. Tanti giocatori più che una squadra, poca conoscenza del collettivo e tanto caos. Bocciata la prima Juve post Ronaldo.

La cronaca del match

La Juventus parte forte e cerca di mettere in pericolo l’Empoli con le azioni individuali di Chiesa, bravo Vicario a dirgli due volte di no. I toscani non si snaturano e trovano spesso i due attaccanti mettendo in difficoltà la Vecchia Signora soprattutto con palle lungo e a scavalcare il centrocampo. Il coraggio dell’Empoli viene ripagato dal gol di Mancuso, bravo a girare in rete con una girata dopo una deviazione. Rete nata da un bel inserimento di Baldinelli. Contatto Luperto-Dybala, ma per l’arbitro non è rigore.

Secondo tempo pessimo della Juventus, che non riesce a costruire una degna azione da gol. Squadra disordinata e poco convincente.

Le pagelle: top e flop

Chiesa 6,5 – Il più propositivo della Juventus, uno dei pochi a creare pericoli. Scalda i guantoni di Vicario con un tiro da posizione defilata e poi chiama il portiere al miracolo dopo un’azione individuale.

Allegri 4: Sbaglia la formazione, inserendo giocatori in posizioni a loro sconosciuto. Predilige poca fantasia in campo e si vede. Sbaglia i cambi e la gestione.

Bonucci 5 – Si fa sovrastare troppo facilmente da Cutrone e Mancuso, spesso ha difficoltà nel ripiegare.

Rabiot 5 – Sbaglia molto tecnicamente e garantisce poca sostanza in mezzo al campo. Pochi inserimenti ed interdizione quasi nulla.

Mancuso 7 – Gioca con e per la squadra, realizza il suo primo gol in Serie A. Perfetta scelta di tempo, al posto giusto al momento giusto.

Vicario 7 – Reattivo a negare la gioia del gol a Chiesa, bravo nella gestione del pallone, sempre attento durante la gara.

Baldinelli 6,5– Indispensabile nel centrocampo dell’Empoli, bravo a mettere in difficoltà le linee bianconere con i suoi inserimenti.

Ricci 6,5 – Padrone assoluto del centrocampo, detta i tempi in modo perfetto, senza mai sprecare un pallone. Tanta corsa e qualità.

Luperto 5,5 -Spesso troppo irruento, rischia molto nel contatto con Dybala. Soffre la velocità di Chiesa nell’uno contro uno.