Le Iene: conducono Belen e Mammuccari

Finalmente, a grande richiesta, mercoledì 9 febbraio ritornano Le Iene. Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, i conduttori del programma saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due si ritrovano dopo aver condiviso il sabato sera di Canale 5 nella squadra di Tu si que vales. In passato poi hanno condotto insieme Scherzi a Parte e Sarabanda.

Le Iene

“Le Iene” è uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano. È originale, divertente e riesce a parlare di qualsiasi cosa in modo decisamente satirico ed innovativo.

Il rifiuto di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare Mediaset dopo venticinque anni di carriera.

È stata una scelta fatta per cercare nuove opportunità lavorative, con grande dispiacere da parte di Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre incoraggiato e stimato la conduttrice. Alessia, di origini romane e sempre attiva nel mondo televisivo, ha rifiutato la partecipazione a “Le Iene” e di approdare altrove. Infatti, secondo alcune indiscrezioni “Alessia potrebbe ritornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video”.

Alessia Marcuzzi e la passione per la moda

Una delle più grandi passioni della bionda conduttrice è sempre stata la moda. Tempo fa ha aperto un blog di moda che si chiama La Pinella e nel 2012 ha fondato il marchio di borse Mark& Angels. La Marcuzzi ama moltissimo anche il trucco e di recente ha lanciato il brand di cosmetici Luce Beauty.

Belen: conduttrice de Le Iene e probabile ritorno di fiamma con De Martino

È un periodo di grandi cambiamenti per Belen. In attesa di capire se il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sia reale, la bella argentina ha avuto questa importantissima promozione lavorativa A confermare la notizia il settimanale Chi. Cosa ci riserverà la sua presenza in questo programma? Non vediamo l’ora di scoprirlo.