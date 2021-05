Scarpe Lidl “il ritorno”. Andate a ruba a novembre, torneranno presto sugli scaffali anche se la febbre social sembra ormai scemata

Tornano le coloratissime scarpe Lidl. A novembre avevano causato una vera e propria febbre delle sneakers, tanto da provocare assembramenti in piena pandemia fuori dai supermercati Lidl. In molti le hanno rivendute online a prezzi esagerati, esaurendo le scorte in una sola mattinata. Un vero e proprio caso mediatico e social. Adesso, le scarpe Lidl torneranno sugli scaffali Lunedì 10 Maggio, sempre al modico prezzo di 12,99 euro.

Potrebbe interessarti:

Rimarranno invariate anche le misure disponibili: dal 37 al 40 per le donne, dal 41 al 46 quelle da uomo. Ovviamente, anche il design resta invariato. Quello che cambia è che non ci saranno gli altri capi della Lidl Fan Collection. Niente ciabatte, calzini e magliette: solo scarpe Lidl. Un ritorno quasi annunciato, visto che ultimamente le scarpe erano approdate nuovamente sugli scaffali di diversi paesi: Belgio, Svizzera e Olanda. Ma non c’è più la febbre che avevano scatenato a Novembre. Spulciando eBay, è possibile constatare che la domanda è calata drasticamente e che adesso si possono comprare a 20-25 euro. Si tratta di cifre lontanissime da quelle ragiunte l’anno scorso, in molti casi 10 o 15 volte superiori a quelle attuali. E ciò fa ben sperare che difficilmente assisteremo nuovamente a resse (e risse) improponibili in nome di un paio di s carpe di dubbio gusto.

Altre scarpe fanno parlare di sé

Ma non sono solo le sneakers della Lidl a far parlare. Da Giovedì 6 Maggio sono arrivate le Crivit Ocean Bound, scarpe prodotte interamente in plastica riciclata. Il 75% della plastica viene dalle bottigile in PET, il restante 25% dalla Ocean Bound Plastic, quella raccolta da spiagge, isole e zone costiere. Nel caso delle scarpe Lidl, si tratta di plastica raccolta dagli “immondezzai galleggianti” in asia o di quella arenatasi sulle spiagge. Disponibili in tre colori: nero, grigio e rosa, sia per adulti che per bambini, al prezzo di 14,99 e 12,99 euro rispettivamente. Stavolta si tratta di un’operazione di marketing in chiave green, quindi chissà, magari queste scarpe Lidl andranno a ruba tra i più attenti alla causa ambientale.