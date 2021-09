Le quote della Serie A: come sbancare alla terza giornata

La Serie A riapre i battenti e noi siamo pronti a sbancare. Per la terza giornata di campionato le quote sono decisamente ghiotte

Ci siamo. Finalmente torna la Serie A e con lei tornano anche le quote più ricche. Per la prima giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must.

Schedina x2

La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente:

Atalanta-Fiorentina : 1 (1.57)

: 1 (1.57) Empoli-Venezia: 1x (1.22)

L’Atalanta è costretta a far risultato per dare una scossa ad un inizio di stagione decisamente sotto le aspettative. Per il Venezia sarà dura spuntarla su un campo ostico come il Castellani.

Schedina x5

Una ghiottissima quota x5 deriva da uno studio attento ed elaborato. Per questa giornata di campionato abbiamo pensato a questa combinazione di risultati:

Cagliari-Genoa : 1x+O1.5 (1.60)

: 1x+O1.5 (1.60) Torino-Salernitana : 1x+U3.5 (1.60)

: 1x+U3.5 (1.60) Roma-Sassuolo : 1 (1.58)

: 1 (1.58) Sampdoria-Inter: x2+U4.5 (1.37)

Il Genoa non ha brillato nelle prime uscite stagionali, il Cagliari potrebbe dargli un’ulteriore spinta verso la zona bassa di classifica. La Salernitana ha dimostrato di poter far male e il Torino dovrà sfruttare tutto il suo potenziale difensivo. La Roma dovrebbe avere vita facile contro il Sassuolo, mentre l’Inter dovrebbe continuare quanto di buono fatto vedere nelle prime due uscite di Serie A.

Schedina quota x10

La bomba della giornata è una ricchissima quota 10.

Napoli-Juventus : x2+O1.5 (1.95)

: x2+O1.5 (1.95) Milan-Lazio : 1x+GG (2.00)

: 1x+GG (2.00) Atalanta-Fiorentina : 1+2-5 (1.95)

: 1+2-5 (1.95) Empoli-Venezia: 1x+U4.5 (1.41)

Occhio a sottovalutare la Juventus, contro il Napoli al Maradona potrebbe fare il colpaccio. Il Milan dovrebbe spuntarla contro la Lazio di Sarri, ma i gol potrebbero piovere a fiocchi. Occhio alle sorprese e giocate responsabilmente.